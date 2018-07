El papel vuelve a sacar a Pékerman de un Mundial. Lo vivió en carne propia cuando Jens Lehmann le paraba penales a la Argentina en la Copa del Mundo del 2006 y ahora lo ha sufrido con Jordan Pickford, el portero de la Selección de Inglaterra que le paró un penal a Carlos Bacca. En el momento, nadie se había percatado del papel del golero, aunque horas después varias televisoras mostraron la estrategia que tuvo para que nadie se percate.



Sucede que cuando Pickford tomaba su botella con agua, aprovechaba para mirar en su ‘papelito’ la indicación sobre el pateador de la Selección Colombia . En un momento en que los nervios pueden jugarte una mala pasada, el portero del Everton prefirió seguir las indicaciones que le había brindado el ayudante de arqueros. Y vaya que le sirvió a los británicos.



Además, Pickford hizo todo lo posible para esconder la botella debajo de una toalla para que Ospina no se diera cuenta de las indicaciones. Adivinó el lado en el lanzamiento de Cuadrado (fue gol), el lado en el lanzamiento de Uribe (larguero) y paró el decisivo penalti de Carlos Bacca.



"Hice muchas investigaciones sobre ellos para empezar. Falcao es el único que no siguió su camino. No me importa si no soy el mejor portero, pero tengo el poder y la agilidad para ayudar a cumplir con el objetivo. Y yo soy muy bueno en eso", aseguró a ITV.