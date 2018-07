¡Qué alguien lo pare! Harry Kane cree que puede anotar en cada partido que dispute en el Mundial de Rusia 2018. Así lo advirtió el crack de Inglaterra , que tiene que tomar en cuenta Colombia , su rival de octavos de final el próximo martes en Moscú.

Harry Kane es por ahora el máximo goleador del Mundial con cinco tantos, a pesar que no disputó el tercer encuentro de Inglaterra ante Bélgica. Pues, su equipo tenía asegurado el boleto para octavos.

Contra Colombia , Harry Kane quiere seguir su marcha arrolladora hasta alzarse con la Bota de Oro al máximo artillero del torneo, además de ayudar a Inglaterra a avanzar a cuartos de final. De hecho, prefiere mirar el costado positivo de aquella suplencia en Kaliningrado.

"Tal vez si hubiera jugado contra Bélgica y no anotaba estaría pensando, 'No anoté en el último partido'. Pero vengo de firmar un hat-trick y estoy listo para un encuentro muy importante para nosotros contra Colombia ", dijo Kane al diario británico, The Sun.

"Por el momento creo que puedo anotar cada vez que jugamos. Especialmente cuando los balones están cayendo para mí y las cosas te salen bien. Estoy ansioso por salir a jugar. Sería genial ganar La Bota de Oro, aún estoy allí (en carrera), y si estamos en el torneo por más tiempo, me da una gran oportunidad (de ganarla)", concluyó Kane .

