Bien dice que la política y el fútbol no van de la mano. Pero ello no necesariamente ocurre así. Menos aún cuando por encima de la mesa salta el nombre de un futbolista como Cristiano Ronaldo . El crack, que se encuentra disputando el Mundial Rusia 2018 , fue el protagonista del encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y su homólogo portugués, Marcelo Rebelo de Sousa .

Los mandatarios se reunieron en la Casa Blanca, y Trump, quien normalmente se muestra alejado de temas relacionados al fútbol, bromeó a De Sousa sobre la presidencia y Cristiano, sin imaginar que la respuesta lo dejaría 'helado'.



"Entonces, ¿Se presentará Cristiano alguna vez a la presidencia contra usted?", dijo Trump a De Sousa, quien estuvo a punto de responder, pero el presidente estadounidense continuó con una dura afirmación: "No ganaría. Usted sabe que no", manifestó.



Entonces Rebelo de Sousa reaccionó tocando el brazo de Trump y replicó: "Señor presidente, sabe, tengo que decirle algo: Portugal no es exactamente como Estados Unidos, es un poco distinto", sentenció.

En otro momento de la conversación, De Sousa le pidió a Trump que le recuerda a Vladimir Putin que "Portugal todavía está ahí y quiere ganar el campeonato", y añadió que "no olvide que Portugal tiene al mejor jugador del mundo, que se llama Cristiano Ronaldo".