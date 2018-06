Cristiano Ronaldo quiere cambiar su suerte en Rusia 2018 . Y, al ser uno de los mejores jugadores del mundo, son varios los que esperan ver grandes cosas.



Tal es la emoción por verlo que ESPN creó unos cómics, en los que aparece Cristiano Ronaldo y su paso por el Mundial junto a Portugal .



Sin embargo, no se siente confiado. 'CR7' confirmó que espera tenrr un buen papel, pero no cree que pueda brillar en Rusia 2018 . "No somos favoritos, tenemos que ser realistas", señaló.