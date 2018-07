Christian Cueva se convertirá en las próximas horas en el nuevo jugador del Krasnodar de Rusia. El equipo que peleará la Europa League esta temporada, pagó al Sao Paulo la cifra de 8 millones de euros para hacerse de los servicios del peruano por las próximas dos temporadas.

Con la fuerte suma desenbolsada, el '10' de la Selección Peruana se convierte en el cuarto peruano más caro de la historia por debajo de Juan Manuel Vargas (Catania a la Fiorentina - 12 ME), Jefferson Farfán (PSV al Schalke 04 - 10 ME) y Claudio Pizarro (del Werder Bremen al Bayern Munich - 8,20 ME)



En este ránking, también figuran Wilmer Aguirre. El traspaso del popular 'Zorro' a San Luis de México costó 1 millón 400 mil euros, luego de la memorable campaña que realizó en la Copa Libertadores con Alianza Lima.