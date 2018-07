Una definición por penales no solo se reduce a la suerte. Hay más. Detrás de los disparos desde los once metros están el trabajo del técnico, la confianza del jugador, o que tan desgastado físicamente se encuentra el encargado de ejecutar el disparo. Esto último es lo que habría pasado con Koke , quien falló su disparo ante Akinfeev. Y esa situación fue advertida por Diego Costa .

Las cámaras de 'Deportes Cuatro' revelaron cómo se vivieron en el banquillo español la definición ante Rusia. Y muestran cómo Costa busca a Fernando Hierro para soltarle un: "Te lo dije" , luego del fallo del mediocampista del Atlético de Madrid.



El delantero pensó que no era buena idea de que Koke, su compañero en el club y a quien conoce muy bien, sea uno de los encargados de ejecutar en la tanda de penales, debido a que había jugado los 120 minutos de juego y su estado físico no era el más óptimo.



Costa lo tenía claro e intentó que Fernando Hierro cambie de opinión, pero solo encontró un: "Koke está bien" , por parte del seleccionador.



El 'Lagarto', incluso', lo intentó con Sergio Ramos. El defensor le preguntó al volante: "¿Quieres tirarlo?". "Sí, sí", respondió Koke , y punto final. No hubo más insistencia y el mediocampista terminó lanzando el tercer penal de España, el primero que atajó Akinfeev.



Ya durante la ejecución, Costa estaba con el resto de sus compañeros en el banquillo (había sido sustituido por Iago Aspas), y cuando Koke falló, de inmediato buscó a Hierro con la mirada, el técnico no le hizo caso, y finalmente el delantero soltó una frase que puede resultar hasta odiada: "Te lo dije".