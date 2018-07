Andrés Iniesta tuvo una amarga despedida de la Selección de España . Fue suplente y no pudo darle la victoria a su equipo, con lo que fue eliminado del Mundial Rusia 2018 . Sin embargo, no fue el único que usó la camiseta roja por última vez.



El encuentro por los octavos de final del Mundial ante Rusia fue también la despedida de Gerard Piqué. Hace dos años, el defensa de España reveló su intención de renunciar al equipo tras el torneo.

"Dejo la Selección de España tras el Mundial 2018 . Hace tiempo que ya lo tengo en la cabeza. Siempre lo he dado todo en el campo y aunque hay gente que me lo ha agradecido, hay otros que no quieren que esté", señaló Piqué tras un encuentro ante Albania.



Estas son las dos bajas que tendrá que afrontar la Selección de España en miras al siguiente Mundial , en Qatar. Eso, sin contar que también deberá definir el puesto del entrenador.



Andrés Iniesta se despidió de España luego de disputar 131 partidos. Consiguió la Eurocopa 2008, el Mundial 2010 y la Eurocopa 2012. Tenía 21 años cuando Luis Aragonés le convocó para el Mundial de 2006 en Alemania, su primer gran torneo.