Vicente del Bosque , exseleccionador español, afirmó hoy en una columna en el principal diario deportivo ruso 'Sport Express' que España fue mejor que Portugal en el partido del viernes que acabó con un empate (3-3) y continúa estando entre los principales aspirantes al título.



Según Del Bosque, en el duelo contra la Portugal de Cristiano Ronaldo , la Roja fue "más fuerte" y "tenía que haber ganado". "Disfruté mucho con el juego de nuestra selección", reconoció.



Asimismo, aseguró que es una "buena señal" cuando la calidad demostrada por todos los jugadores del equipo nacional no permite destacar a alguien en concreto.



Reconoció que al principio del partido no todo iba bien, pero a continuación los hombres del técnico de España, Fernando Hierro, lograron "coger el ritmo necesario".



Al mismo tiempo, descartó que las dificultades al comienzo del partido estuvieran relacionadas con la abrupta salida del seleccionador Julen Lopetegui.



Del Bosque aseguró que es natural que los futbolistas tuvieran sentimientos de afecto para la persona con la que trabajaron codo a codo durante los últimos dos años, pero dijo estar seguro que "cuando salen al campo, se olvidan de esas cosas".



En este sentido, manifestó que no le interesa buscar culpables en la situación en torno al nuevo técnico del Real Madrid , porque "cada una de las partes ha dado su versión y no hay nada más que añadir a eso".



Con todo, tuvo palabras de apoyo para el sucesor de Lopetegui, a quien calificó como "un gran profesional" y "una persona muy inteligente", que conoce muy bien a la selección nacional y tiene buenas relaciones con los jugadores, tanto veteranos como jóvenes. "Esta preparado para este reto", apostilló.



Del Bosque también se solidarizó con la selección en el apoyo al portero del equipo, David De Gea, que cometió un fallo en el segundo gol de Cristiano Ronaldo durante el partido contra Portugal.



"Se equivocan absolutamente todos", aseguró al tiempo que agregó que los errores de un portero simplemente "están más a la vista". EFE