Fernando Hierro , seleccionador español, confirmó la continuidad de David de Gea en la portería de España en el segundo partido del Mundial 2018 , tras su error ante Portugal en el estreno, y aseguró que ha tenido una reacción "de naturalidad" y que "los deportistas necesitan confianza".



Hierro ya tiene decidido cómo gestionará la portería de la selección española tras el duro partido de De Gea ante Portugal. "La decisión en mi cabeza está y tenerlo claro lo tengo", aseguró en un encuentro con la prensa escrita en Krasnodar.



"Le vemos tranquilo, entrenar como siempre y sabemos lo que es el fútbol, un momento puntual. Desde ahí toda nuestra confianza y nuestro afecto. Tengo claras mis ideas y el camino a seguir, por mi experiencia se que los deportistas necesitan confianza, no solo en los buenos momentos", expresó.



Para Hierro el apoyo al jugador se debe mostrar no solo en sus buenos momentos. "En la dificultad juega la psicología y personalidad de cada uno, como le vea y su reacción ha sido de naturalidad. Ya ha pasado por situaciones difíciles, nadie le ha regalado nada y vamos a ser los más justos posibles", dijo.



Después de desconectar con un día libre que De Gea pasó con sus padres, el portero demostró que ha olvidado su mal partido y está listo para jugar, según dejó ver su seleccionador.



"A veces las cosas necesitan su tiempo y espacio, no todo es acción reacción. Tuvieron un día libre, relajó su cabeza. Nos interesa más la naturalidad con la que tomamos las cosas. Necesita oxígeno. Hemos actuado con naturalidad. A veces el cuerpo te pide actuar rápido, otras dar distancia. En este momento hemos hablado con su entrenador del día a día (Ochotorena) y tenemos claro el camino", sentenció. EFE