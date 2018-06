Dani Carvajal , defensa de la selección española, trabajó esta mañana a tope en el gimnasio, según un vídeo difundido por el equipo nacional, a las puertas de su reaparición en competición el miércoles contra Irán , 23 días después de la lesión muscular sufrida en la final de la Liga de Campeones.



Desde aquella dolencia en el estadio Olímpico de Kiev con el Real Madrid , el futbolista ha trabajado incansablemente en su puesta a punto, que ya está completa.



Se perdió el encuentro del pasado viernes contra Irán, para no no forzar, pero ya está a disposición de Fernando Hierro para el choque contra Irán .



Dentro de ese proceso, Carvajal trabajó intensamente esta mañana en una sesión específica e individualizada en el gimnasio del complejo deportivo de la Academia del FC Krasnodar, el cuartel general de la selección española en la ciudad del suroeste ruso, para fortalecer la musculatura para la vuelta a la competición.



Con pesas, con estiramientos, con golpeo de balón con la cabeza y pesas, con bicicleta y con ejercicios de fuerza, el lateral derecho demostró ya estar listo para el encuentro. Ahora, dependerá de Fernando Hierro, el seleccionador, si forma como titular o no en el partido de este miércoles frente a Irán en la ciudad de Kazán. EFE