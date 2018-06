Ser parte de la Selección de España no es fácil. No tanto por el hecho del proceso de convocatoria, sino que los hinchas son bastante demandantes, en especial a portas de Rusia 2018 . Es por ello que Iago Aspas decidió pronunciarse.



El delantero internacional del Celta se mostró incómodo con los comentarios hacia España sobre sus últimos resultados en los partidos amistosos rumbo al Mundial . Aseguró que el equipo está bien, pero que las críticas solo lograrán afectarlos.



"La gente quería ocho goles a Suiza y diez a Túnez. A veces no le damos tanta importancia a las victorias. Es cierto que tras venir de ganar 6-1 a Argentina, pero los rivales también juegan y son equipos trabajados", reveló.



Las declaraciones después del partido de Aspas admitiendo con sinceridad que antes tenían mejores sensaciones, fueron matizadas por el delantero gallego después de ver el revuelo que generaron en la zona mixta tras el sufrido triunfo ante Túnez.



"Siempre se sacan los puntos a las íes cuando no hay un gran partido de la selección. Hemos tenido otros mejores, pero el rival también juega, fue valiente y nos sorprendió a todos. Tuvimos que solucionarlo al final", reconoció.



Y por encima de todo, dio importancia al triunfo en cada partido de la competición. "Me tranquiliza ganar, mientras gane voy a estar tranquilo. Nos gusta ganar, vengo de una temporada en el Celta que hemos hecho un fútbol maravilloso ante grandes rivales y no se han traducido en resultados. Ninguna selección tuvo una clasificación fácil, cuesta ganar también a rivales que no tienen tanto nombre". EFE