El seleccionador español, Julen Lopetegui , reconoció este domingo que su equipo no estuvo acertado ante Suiza (1-1) en las ocasiones de gol que dispuso pero que lo positivo es haberlas tenido.



"No estuvimos acertados en la definición como en otras ocasiones, pero lo más positivo es haber tenido estas ocasiones. Estoy seguro de que otros días aprovecharemos la mitad de las ocasiones que hoy tuvimos ante un rival complejo como es Suiza", dijo Lopetegui en rueda de prensa.



"Me ha gustado que hemos sido capaces de hacer muchas ocasiones ante un rival al que es muy difícil hacérselas y que ellos apenas hayan tenido. En la primera parte no hemos ajustado algunos detalles pero en la segunda mejoramos. Estamos en el buen camino de preparación", resumió el seleccionador.



Negó que el juego más estático de Diego Costa sea un problema para el estilo de la selección y destacó la progresión en el partido de Álvaro Odriozola, ya que tras las dudas iniciales como las del resto del equipo mejoró con el aso de los minutos.



"En todos los partidos siempre hay cosas buenas y siempre otras que mejorar, pero estas últimas las comentamos en el vestuario para solventarlas", añadió Lopetegui, que se mostró satisfecho con el rendimiento de Thiago Alcántara en el centro del campo en el lugar de Sergio Busquets.



Además, Lopetegui se mostró satisfecho del trabajo de la primera semana de trabajo de la selección en su camino de preparación al Mundial y dijo que en los próximos días centrarán el trabajo en mejorar para llegar al Mundial en el mejor estado. EFE