Marcó el gol del empate para los anfitriones pero no le gustó nada que lo cambiaran. Artem Dzyuba salió del a los 65 minutos para dar ingreso a Fedor Smolov, pero no estuvo de acuerdo con la decisión de su técnico Stanislav Cherchesov y tuvieron un encuentro al borde del campo.



Dzyuba abandonó el campo y se acercó a decirle algo al oído al entrenador, a éste al parecer no le gustó mucho, pues le respondió con un pequeño golpe en la espalda. Aunque al parecer, el delantero se tuvo que ir por algún tipo de molestia física.

España y Rusia se miden en Moscú , en el Estadio Luzhnikí, en busca de un pase a los cuartos de final de la Copa del Mundo. El primer tiempo se fue igualado a un gol por lado.



Después que el autogol de Sergey Ignashevic h adelantó a España a los 12 minutos, precisamente Artem Dzuyba niveló para los anfitriones a los 42 al convertir un penal por una mano de Gerard Piqué en el área.



Fue el tercer gol de Dzuyba en el torneo y se produjo cuando los españoles habían sacado el pie del acelerador de un partido que habían controlado la mayor parte de los primeros 45 minutos.