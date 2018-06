España vs. Rusia : se enfrentarán este domingo en el Estadio Olímpico Luzhnikí de Moscú (9:00 a.m. hora peruana y 4:00 p.m. en territorio español) por octavos de final del Mundial Rusia 2018 . El gran favorito es 'La Roja' luego de quedar como el primero del Grupo B, pero el cuadro anfitrión no se la pondrá nada fácil ya que tendrá el apoyo de su gente. Latina, DirecTV, Telecinco, Mediaset, Cuatro, RCN y Caracol lo pasarán.

Los dirigidos por Fernando Hierro - quien tomó las riendas de su país tras el despido de Julen Lopetegui - no llegan bien luego de su empate frente a Marruecos. Los africanos le plantaron cara, jugaron bien e igualaron 2-2 en el Kaliningrado Stadium.

España vs. Rusia: horarios y canales en el mundo

PÁIS HORARIO CANALES Perú 9:00 a.m. Latina, DirecTV Colombia 9:00 a.m. DirecTV, Caracol Ecuador 9:00 a.m. RTS , DirecTV México 9:00 a.m. SKY Sports, TDN , Las Estrellas, Azteca 7 Bolivia 10:00 a.m. Red Uno, COTEL , COTAS TV, Tigo Sports Chile 11:00 a.m. Canal 13, TVN , Mega, DirecTV Argentina 11:00 a.m. DirecTV, TyC Sports, TV Pública Uruguay 11:00 a.m. DirecTV Estados Unidos 11:00 a.m. FS1, FOX Sports, NBC Universo España 4:00 p.m. Telecinco, Mediaset, Cuatro

"Podemos mejorar y en eso estamos trabajando, para poder conseguir esa solidez en defensa que nos pueda aportar confianza también ofensiva", sostuvo el defensa de la Selección de España , César Azpilicueta, en rueda de prensa previa al duelo ante Rusia .

Uno de los que ha sido criticado duramente en los últimos días fue David De Gea debido a su irregular nivel. Sus prestaciones han sido el blanco de la prensa española, pero el seleccionador Fernando Hierro ya dejó claro que el portero del Manchester United repetirá bajo los palos en Moscú.

Este choque entre Rusia y el combinado español no tiene precedentes en un Mundial. Hace diez años hasta en dos ocasiones derrotó España a los rusos en la Eurocopa de Austria y Suiza. La última con goleada en semifinales cuando había saltado todas las barreras a sus miedos de cuartos en los penaltis ante Italia.

El local recuperó a tiempo a todos sus jugadores para los octavos de final, con el regreso de Dzagóev y Yerokhin al grupo. En principio ninguno de los dos centrocampistas volverán al 11, con Chéryshev asentado y siendo una de las sensaciones del torneo con su magnífico rendimiento en la primera fase y tres goles que le garantizan la titularidad.

España vs. Rusia: posibles alineaciones

España: De Gea; Carvajal, Ramos, Piqué, Jordi Alba; Koke, Busquets; Iniesta, Isco; Asensio y Diego Costa.



Rusia: Akinféev; Mário Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Zhirkov; Zobnin, Gazinski, Samédov, Golovín; Chéryshev y Dzyuba.



Fuente (Depor, AFP y EFE)