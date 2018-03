Es el delantero del momento. En Inglaterra dicen que el ‘Big Ben’ frenó el acecho de Manchester United en la Champions League, mientras que en España ya hablan de una posible de uno de sus delanteros más cotizados en la actualidad. Ben Yedder ha vuelto a la indiscutibilidad en el Sevilla de Montella y, luego de sus dos goles en Old Trafford, Didier Deschamps, técnico de Francia, decidió llamarlo para los amistosos ante Colombia y Rusia. No es para menos, ya el atacante lo había sugerido con un tuit que se hizo viral en Facebook.



“¿Francia, me sigues?”, escribió el atacante galo tras ser convocado en las miras a los preparativos de los galos para el Mundial de Rusia 2018. Ben Yedder, que a sus 27 años nunca había acudido a la selección, es un delantero "diferente" que venía siguiendo Deschamps desde hace tiempo. El entrenador afirmó que su eficacia no ha sido ajena al hecho de que le haya convocado, como ha publicado la selección en su cuenta de Facebook.



La publicación de Ben Yedder en su cuenta de Twitter. (Foto: Captura) La publicación de Ben Yedder en su cuenta de Twitter. (Foto: Captura)

"Esos dos goles son la confirmación de todo lo bueno que viene haciendo en las últimas temporadas", indicó el seleccionador, que aseguró que en su haber cuenta con una quincena de goles cada año.



El atacante sevillista aprovecha la ausencia por lesión de algunos habituales de Deschamps, como Coman, Fekir o Lacazette, pero el seleccionador recordó que todos forman parte de los que pueden acudir a Rusia.



"Tiene la capacidad de marcar cuando entra, tiene un perfil diferente, más movilidad y la vivacidad, es extremadamente eficaz. Le seguimos, estaba en la pre-lista, pero para un atacante ser eficaz es un punto muy favorable", indicó.



Deschamps le describió como un atacante "atípico" y lo atribuyó a su formación en el fútbol sala, que le ha dado una forma diferente de controlar el balón.



Los ‘Bleus’ jugarán un amistoso ante Colombia en el Stade de France el 23 de marzo y cuatro días más tarde se desplazarán a San Petersburgo para enfrentarse a Rusia. La lista de Deschamps fue la última antes de la convocatoria para el Mundial, prevista para mediados de mayo.