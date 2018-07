Un arquerazo, el mejor portero del Mundial Rusia 2018 . Cuando Iván Perisic comenzaba a celebrar su segundo gol del Francia vs. Croacia , Hugo Lloris le dijo que no con una alucinante tapada.



Antoine Griezmann convirtió un penal y también provocó la falta para el tiro libre que derivó en un autogol, con lo que Francia se imponía 2-1 ante Croacia el domingo en los primeros 45 minutos de la final del Copa del Mundo.



Griezmann convirtió la pena máxima a los 38 minutos luego que el referí argentino Néstor Pitana recurrió al videoarbitraje para constatar una mano en el área del croata Ivan Perisic.



Diez minutos antes, el mismo Perisic había conseguido la paridad transitoria al definir con un zurdazo cruzado tras hacer un recorte en el borde del área. La jugada se dio luego que la defensa francesa no pudo despejar un balón colgado tras el cobro de un tiro libre provocado por una falta de N’Golo Kanté a Perisic.



Francia se adelantó con el autogol de Mario Mandzukic a los 18. La anotación también fue propiciada por una falta, de Marcelo Brozovic a Griezmann en una acción.



Hasta ese momento, Croacia había sido amo y señor de la iniciativa del duelo en el estadio Luzhniki, con la intensidad de sus volantes Luka Modric e Ivan Rakitic a tope.



En la tercera final de su historia, Francia busca conquistar el título por segunda vez, tras ganarlo como local en 1998. Croacia disputa su primera final.