Por un nuevo acierto (o yerro). El Cuy Yimesku , la versión Modo Rusia de nuestro querido Cuy Yimi ha regresado más feliz que nunca. Se viene un partidazo, el de la final, en el Mundial Rusia 2018 entre Francia vs Croacia , y nuestro adivino ya lanzó su pronóstico.



El 'Nostradamus del Fútbol' no dudó en ningún momento en predecir al vencedor. Está completamente seguro que habrá fiesta, aunque, para esta nota, no quiso precisar en qué país. Dale play y tendrás la respuesta sobre el Francia vs Croacia.

La final del Mundial Rusia 2018 se juega este domingo en el estadio Luzhniki de Moscú entre Croacia vs Francia desde las 10 de la mañana (hora peruana, mexicana y colombiana). Sigue la transmisión LIVE TV para toda América Latina a través de las señales de Latina, DirecTV Sports, beIN Sports, Telemundo y TV Azteca.



Croacia llega a la gran final del Mundial Rusia 2018 luego de vencer en el tiempo suplementario a Inglaterra con gol de Mario Mandzukic. Mientras que Francia tuvo menos problemas para acceder a esta decisiva instancia al dejar en el camino a Bélgica en las semifinales del torneo.