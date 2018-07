El atacante brasileño Neymar dijo en Instagram estar "muy feliz" por Kylian Mbappé e Ivan Rakitic, que el domingo disputarán, con sus países, la final del Mundial Rusia 2018 entre Francia vs Croacia.



"Sabemos cómo fue duro para ustedes llegar hasta aquí, ahora disfruten y diviértanse, porque valió la pena. Estoy muy feliz por ustedes y me emociono viendo la reacción de los hinchas de sus países", escribió el 10 de Brasil en su cuenta de Instagram.



El mensaje es una leyenda a un collage de dos fotos en las que se ve a Neymar dando la mano a Mbappé , su colega del Paris Saint-Germain, y abrazando a Rakitic, excompañero del Barcelona, su antiguo club.



Conoce un poco más de la vida de Neymar. (Video: Fernando Falco)

Neymar fue continuamente cuestionado en la prensa internacional por sus cortes de cabello y por "exagerar" al caerse tras cada falta. Por su parte, Mbappé, de 19 años, brilló en el torneo levantando una implícita comparación en los medios entre los jugadores del club parisino.



"Estoy aquí con la hinchada por mi 'chico de oro' y por mi compañero del Barcelona (...) Independiente del resultado ustedes ya son campeones", escribió Neymar.



"No niego, me gustaría estar con uno de ustedes dentro del campo, pero en esta Copa no dio. Quedó para Catar [donde se celebrará el próximo torneo]", agregó el astro, que también expresó "mucho orgullo de tenerlos como amigos". "El mundo del fútbol debe sentir orgullo de esa gran final", dijo.



Fuente: AFP