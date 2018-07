Uruguay y Francia quieren llegar a la semifinal del Mundial Rusia 2018 . Sin embargo, la Selección de Francia es un duro rival y firme candidato a ganar el título. El duelo tendrá lugar en el estadio Nizhni Nóvgorod por los cuartos de final del certamen.

La escuadra ‘Charrúa’ afrontará un nuevo desafío en la competición tras derrotar 2-1 a Portugal en octavos con una soberbia actuación de Edinson Cavani, quien registró dos goles en el compromiso.

El también delantero del PSG sufre una lesión edematosa en el músculo gemelo interno de su pierna izquierda, sin rotura de fibras musculares y, hasta el momento, no se ha confirmado que podrá disputar el duelo de la Selección de Uruguay ante Francia .

Francia , en tanto, llega al compromiso ante los celestes tras vencer a Argentina por 4-3 en la fase anterior. Kylian Mbappé, el joven delantero de 19 años, destacó al anotar dos ‘pepas’.

¿Cuándo, a qué hora y en qué canal transmitirán el Uruguay vs. Francia EN VIVO?

El próximo compromiso de los dirigidos por Óscar Washington Tabárez se disputará este viernes 06 de julio, desde las 9:00 de la mañana (hora peruana), en el estadio Nizhni Nóvgorod.

El encuentro será transmitido en Perú por las señales de Latina y DirecTV Sports.

URUGUAY VS. FRANCIA: HORARIOS EN EL MUNDO

Colombia – 9:00 a.m. (Caracol, RCN, DirecTV Sports)

México – 10:00 a.m. (SKY México, TDN, Televisa y TV Azteca)

Costa Rica – 8:00 a.m. (Teletica, Sky, Movistar)

Ecuador – 9:00 a.m. (RTS, DirecTV Sports)