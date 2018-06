¿Qué pueden tener en común Lionel Messi y una cabra? El astro argentino aparece en la portada de la prestigiosa revista 'Paper', especializada en moda, arte y cultura popular, en la que se luce al lado de una cabra. ¿Pero por qué ese animal? La explicación es más sencilla de lo que parece: cabra en inglés se lee GOAT , pero el acrónimo G.O.A.T se lee como Greatest of All Time , que en español significa " El más grande de todos los tiempos ".

De hecho, ya desde hace algún tiempo que mucha gente utiliza, sobre todo en 'Whatsapp', el emoticono de la cabra para referirse a Messi. Pero más allá de la tapa de la revista, que viene siendo muy comentada, la 'Pulga' ofreció una entrevista en la que analiza las opciones de Argentina en el Mundial Rusia 2018 , y en la que ha dejado una frase para la historia: "No me considero el mejor, creo que soy un futbolista más" .



Leo hace un repaso por sus inicios como futbolista, donde recuerd que "cuando llegamos acá nos dimos cuenta de que la barrera cultural no era tanta. Barcelona es una ciudad que acoge muy bien a la gente de afuera, acostumbrada a recibir miles y miles de visitantes".



Desde luego, también analizó el papel que puede desarrollar Argentina en la Copa del Mundo y afirmó que "será importante trabajar bien en la preparación porque en las Eliminatorias estuvimos luchando hasta el final y tampoco tuvimos demasiado tiempo para prepararnos. Tenemos todavía que hacernos más fuertes como equipo para ser candidatos y poder estar al nivel de otras selecciones como Francia, Alemania, Brasil o España. Pero tenemos un buen grupo de jugadores y la selección Argentina es candidata siempre, da igual como llegue, siempre aspiramos a lo máximo y buscaremos ir poco a poco pero firmes para conseguir ir avanzando en el torneo".



Ya en lo que respecta a la producción fotográfica, Messi se volvió a confesar un amante de los animales. "He crecido con ellos y me han enseñado muchas cosas. Ahora tenemos a nuestro perro Hulk que realmente es uno más de la familia, siempre lo sumamos. Nuestros hijos aprenden muchísimo de Hulk: las muestras de amor de los chicos a él y de él hacia los chicos son constantes".