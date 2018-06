Robert Jarni y Robert Prosinecki, destacados jugadores de la Selección de Croacia que en Francia 1998 sorprendió al alcanzar el tercer lugar del torneo, analizaron el choque se este jueves ante Argentina . Partido clave para ambos: los balcánicos buscan asegurar la clasificación mientras que los sudamericanos aferrarse a la vida contra el otro favoritos del grupo D de Rusia 2018 .

Y más allá de los análisis grupales, Jarni y Prosinecki coincidieron en algo: Croacia debe cuidarse de Lionel Messi. Ellos consideran que si bien Argentina es un equipo competitivo, la sola presencia del '10' albiceleste cambia todo el panorama.

"Argentina no juega bien, pero tiene a Messi. Cuando me preguntan quién es mejor: Cristiano Ronlado o Lionel Messi, siempre digo que el argentino es maravilloso e inconfundible", señaló Robert Prosinecki en el portal Narod de su país.

Y Jarni señaló en entrevista con la agencia EFE que "Croacia no sería como Argentina porque no sin Messi porque tiene otro jugadores más: Rakitic, Badelj. Pero sin Modric no es el mismo equipo. He visto a Messi bajando por el centro para coger la pelota y organizar el juego. Eso no es lo suyo. Ahí sí que faltan dos medio centros para que puedan darle buenos balones. Cuando él coge el balón cerca de la portería, es más difícil pararlo".

Argentina vs. Croacia juegan este jueves desde la 1 de la tarde (hora peruana) en un partido de vida o muerte y en el que los sudamericanos podrían despedirse del Mundial Rusia 2018 de forma anticipada. Redacción Depor / EFE