La selección mexicana aterrizó este lunes en Moscú y se desplazó a su cuartel general durante la Copa del Mundo , el centro de entrenamiento de Novogorsk, recinto habitual del Dinamo de Moscú, donde fue recibido por una comitiva local.

El Tri tomó el avión sobre las 13h00 GMT en Copenhague para aterrizar a las 15h30 GMT en el aeropuerto internacional de Sheremetievo.



Allí tomaron el autobús oficial del Mundial, de color azul y con la inscripción '¡Hechos en México , hechos para la victoria!' , que les transportó a la ciudad deportiva de Novogorsk, un complejo blindado por la seguridad situado entre verdes colinas, alejado del caótico anillo circulatorio de la capital rusa.



Allí le separarán unos 200 metros del campo base de la selección rusa.



El autobús llegó al recinto a las 17h00 GMT. Bajo los acordes del 'We are the champions' desfiló toda la plantilla, antes de asistir a una exhibición de bailes tradicionales y degustar un dulce típico.



Unos 50 periodistas y solo cuatro aficionados aguardaron la llegada del equipo, que debutará ante Alemania el 17 de junio, antes de enfrentarse a Corea del Sur (23) y Suecia (27).



