Se calienta el partidazo en Samara. México va a enfrentar al mejor equipo del mundo colectivamente y eso es un privilegio, dijo este domingo el seleccionador azteca, Juan Carlos Osorio , en la antesala del partido ante Brasil por los octavos de final de Rusia 2018 .



"Brasil es una gran selección, me atrevería a decir que es el mejor equipo en el mundo porque colectivamente todos sus jugadores tiene la capacidad de controlar y pasar bien la pelota" , dijo el timonel colombiano en una rueda de prensa en el Samara Arena, sede del partido este lunes.



"Además tienen esos comportamientos como España y Alemania, y a eso se le suman llegadores como Paulinho y Coutinho, también tiene gambeteadores como Neymar, Willian, Douglas Costa y Gabriel Jesús" , agregó.



A pesar de los argumentos que expresó sobre su rival, Osorio advirtió que México le plantará pelea a Brasil con la posesión de la pelota, así como lo hizo en la sorprendente victoria 1-0 ante Alemania en la fase de grupos.



"Cada selección y cada técnico decide su manera de jugar, me parece que defender con una zaga impar es una posibilidad, pero dentro de nuestra idea de juego está el causarle al rival problemas defensivos y nunca renunciar a nuestra propuesta de ser protagonistas", remarcó Osorio.



"Vamos a tratar de disfrutar de la posesión, tenemos medios de calidad y podemos hacerle superioridad numérica, será una tarea titánica y cuando podamos atacar el juego nos marcará las pautas en la forma, pero el pensamiento no será salir a defender" , apuntó.



Fuente: AFP