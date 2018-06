No todo es entrenamiento rígido, también hay momento para la ‘chacota’, pero con el balón. Y los jugadores de Panamá no dudaron en someterse a una prueba para que el balón no caiga. Superaron el obstáculo con una especie de encestada, y celebraron la hazaña como si gritaran su primer gol en el Mundial .

A través de un video que circula por YouTube, se aprecia a los jugadores de Panamá cabeceando el balón, uno tras otro, para llegar hasta la cesta y embocarla. Fue, de verdad, una tarea titánica.

Finalmente, el balón ingresó, y los jugadores de Panamá lo celebraron con fuerza ciega en el estadio donde se prepararon para chocar contra Noruega en un partido amistoso.

Panamá viene de empatar sin goles ante Irlanda del Norte. El cuadro del ‘Bolillo’ Gómez entrena y se motiva de la mejor manera para su debut ante Bélgica en el Mundial Rusia 2018 .

