Paolo Guerrero no jugará el Mundial Rusia 2018 luego de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) aumentara su sanción a 14 meses por pedido de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA por sus siglas en inglés). Su madre Petronila Gonzales fue la primera en salir a defender a su hijo.

"Yo llego mañana a Perú y voy a salir a hablar con todo. Esto es una injusticia, aquí hay una mano negra. A mi hijo no lo van a castigar así. Yo estoy desesperada. El pueblo peruano se tiene que levantar porque mi hijo es un hombre bueno. Nunca agarró drogas", comentó a RPP.

Doña Peta culpó a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) como uno de los principales responsables: "No hubo defensa de la FPF, si yo no me meto a hablar de ellos y los amenazaba, no hacían nada por mi hijo".

Agregó: "¿Dónde se contamina Paolo? Estando con la Selección Peruana, sí. Y si se contaminó ahí en el hotel, ¿cómo van a seguir concentrando en el mismo hotel? Si ya malograron a un jugador. A la nutricionista la sacan para hacerse los locos y después la vuelven a meter. Para mí ellos no han querido que Paolo vaya. Porque Paolo reclamó los sueldos de los chicos. Todo ha sido armado. Por eso fueron a tomarle la foto. Yo he estado llamando al presidente (Oviedo) y nunca me contestó. ¿Por qué? Porque él ya sabía".

Disparó contra Claudio

"Mi hijo está destrozado. Le están cortando las piernas porque hay otros intereses...Claudio Pizarro. Yo no soy tonta. Claudio y su papá paran metidos en la federación. Aquí hay un complot. Yo les hecho la culpa a todos. El mismo Claudio lo dijo, solo le falta el Mundial. Desde el Bayern Munich a mi hijo lo han perjudicado, el papá de Claudio Pizarro le dijo que se vaya a otro equipo", dijo Petronila Gonzales, mamá de Guerrero, a RPP.

"Toda la vida mi hijo le ofreció la amistad a Claudio Pizarro...pero yo estaba muy resentida porque toda la vida el papá de Pizarro me dijo que su hijo era mejor que mi hijo", agregó.

