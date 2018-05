Paolo Guerrero podrá ser parte de Rusia 2018 con la Selección Peruana . Así lo decidió este jueves el Tribuna Federal de Suiza luego de dar una medida cautelar a la sanción aplicada por el TAS. De esta manera, el también goleador del Flamengo estará ante Francia, Australia y Dinamarca por el Grupo C de la Copa del Mundo.

Pese a no ser peruano, uno de los que se alegró por esta noticia fue el conocido estadístico español Alexis Tamayo, más conocido como Mister Chip. Este, a través de su cuenta en Twitter, mostró su felicidad al conocer que el 'Depredador' tiene vía libre para estar con la 'bicolor'.

"Si un buen director de cine decide hacer algo con la eliminatoria de Perú y el caso Guerrero , es película de Oscar SEGURO. Y le regalo el título: “La montaña rusa”, fue lo que dijo Mister Chip al conocer que el atacante estará en Rusia 2018 .

Asimismo, subió una imagen del ex delantero del Bayern Munich en la que colocó el mensaje "Háganme sitio que voy". No cabe duda que su participación no solo genera alegría en tierras peruanos, sino también en el mundo del deporte rey.