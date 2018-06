La FIFA publicó la página especial de cada una de las selecciones que participarán en Rusia 2018 . Además de la estadística histórica de cada selección en la Copa del Mundo, y una breve descripción de cada técnico, se designó a la estrella del equipo y el mejor gol en este proceso.



Jefferson Farfán aparece como el jugador más importante de la Selección Peruana sobre Paolo Guerrero, goleador y capitán del equipo.

Edison Flores anotó 4 goles en las Eliminatorias Rusia 2018. (FIFA)

Además, de todos los goles marcados en las Eliminatorias Rusia 2018 , la FIFA eligió en este rubro el anotado por Edison Flores en la victoria 2-1 ante Ecuador de visita. El 'Orejas' no solo marcó un gran gol, sino que sirvió para un histórico triunfo en Quito.



La Selección Peruana está en el Grupo C y debutará en Rusia 2018 ante Dinamarca el sábado 16 de junio a las 10 a.m.