El 15 de junio, solo un día después del inicio del Mundial, O. Davrius y su chico se proponían tomar un taxi en Sant Petersburgo, Rusia, cuando fueron abordados por otros dos hombres que les dieron una brutal paliza. Los jóvenes franceses habían viajado para apoyar a su selección. Sin embargo, lo que debía ser una experiencia inolvidable se convirtió en una pesadilla. Tras el ataque homóbofico, uno de ellos fue hospitalizado con una contusión cerebral, una lesión craneoencefálica abierta y una fractura en la mandíbula superior. Las víctimas también sufrieron el robo de su dinero y teléfonos.

Pero, María Fe, ¿qué culpa tiene la FIFA? ¿Olvidas que sus estatutos prohíben cualquier tipo de discriminación e, incluso, la castiga con suspensión o expulsión? Si buscas un poquito, además, encontrarás que entre sus principios fundamentales para la elección de las sedes está el "compromiso con los derechos humanos y la sustentabilidad". Y ya, bueno, si te da flojera chequear solo recuerda todas las multas económicas que reparte por cánticos homofóbicos en los estadios. Diez de ellas fueron para la Federación Peruana de Fútbol durante las últimas Eliminatorias, ¿no te parece suficiente? Te lo juro, la FIFA es gay friendly.

En el papel suena hasta conmovedor. Pero, ¿cuánto sentido tiene la lucha de la FIFA contra la discriminación si organiza el Mundial en un país tan homofóbico como Rusia? ¿En serio la comunidad LGTBI tiene que conformarse solo con intenciones? ¿O es que no merece la posibilidad de seguir a nuestra selección sin ponerse en riesgo? ¿No lo merecemos todos por igual?

Qué, ¿acaso Rusia es tan homofóbico?



"El último mes de junio marcó el quinto aniversario de la discriminatoria ley rusa contra la propaganda homosexual. La legislación adoptada meses antes de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014 que se celebraron en Sochi castiga la defensa de la comunidad LGBTI y crea un clima peligroso de estigmatización y violencia hacia la gente de esta comunidad", recordó The New York Times en un artículo publicado diez días antes del ataque de los hinchas franceses en Sant Petersburgo.



Porque sí, hay medios en el mundo que hablan de esto.

En Rusia, ya no es ilegal ser homosexual. Incluso, las grandes ciudades tienen comunidades LGTBI activas, pero, aun así, los casos de violencia contra homosexuales acaparan titulares con frecuencia en el país, donde la homosexualidad se consideraba un delito hasta 1993, y una enfermedad mental hasta 1999.



En 2013, el Parlamento aprobó una ley que castiga con multas y penas de cárcel la "propaganda homosexual" dirigida a menores, una expresión confusa que prohíbe de hecho el activismo a favor de los derechos de la comunidad LGTBI.

El diario estadounidense agregó: "La violencia antigay ha aumentado tanto en Rusia que la FARE, una organización que trabaja para oponerse a la discriminación en el fútbol, advirtió a los hinchas que iban a asistir al Mundial con sus parejas del mismo sexo que no se tomen de las manos en público".



De las manos. En público. Sí.

Una más. En 2017, la república rusa de Chechenia (sede base que aprobó la FIFA para Egipto en este Mundial a pesar de las críticas) llevó a cabo una purga gay. Las fuerzas de seguridad chechenas juntaron a sospechosos de ser homosexuales o bisexuales, para torturarlos y secuestrarlos. El gobernador de Chechenia, Ramzan Kadyrov anunció por HBO: “No tenemos homosexuales. Para purificar nuestra sangre, si hay alguno aquí, agárrenlo”.



Entonces, ¿es la FIFA una organización con dobles estándares? ¿Por qué castigar a las personas homofóbicas y no a los países homofóbicos? Para la FIFA, parece ser tan simple como premiar a Rusia con una Copa del Mundo, pedirle por favor que respete sus reglas solo por un mes y rogar en silencio que ninguno de sus 140 millones de ciudadanos, educados obviamente en la homofobia, le parta la madre a un hincha gay visible y extranjero.



Pero, quizás, lo más preocupante es que Rusia no se trata de un lapsus. Porque la FIFA no se reivindicará en el Mundial 2022. Eligió como sede Catar, un país con alta intolerancia a la comunidad LGBTI y que incluso contempla penas de hasta cinco años de prisión para las personas homosexuales. ¿O es que esta vez sí tendrá los cojones para decirle a Catar que tiene tiempo de sobra para acabar con estas leyes que persiguen a las personas LGBTI? ¿Será que de ahora en adelante sí priorizarán los derechos humanos por encima de la infraestructura y los rollos comerciales (criterios básicos para la elección de la sede, según explica la misma FIFA)?



Es hora de dejar de manchar el fútbol con violencia, racismo, machismo u homofobia. El fútbol, estoy segura, es muchísimo más que eso. Es hermoso. Por el juego y por el increíble poder que tiene sobre nosotros. Pero, sobre todo, el fútbol es para todos y es capaz de romper barreras. De unir gente. No lo desperdiciemos. Porque los verdaderos cambios, los que realmente necesita el mundo, deberían empezar con mejores decisiones desde arriba. Por eso necesitamos una FIFA que se embarre, que levante la voz no solo cuando gana plata de por medio. Una FIFA 100% comprometida con nuestras diferentes luchas. En este caso, una FIFA 100% gay friendly.