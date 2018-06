No hay duda de que la Selección de Chile es una de las grandes ausentes en Rusia 2018 . A pesar de ser una de las favoritas en la etapa de clasificación, se quedó a un puesto de conseguir el boleto al Mundial. Esto ha generado muchas burlas en la región, pero ya llegaron a España, donde Georgina Rodríguez, la novia de Cristiano Ronaldo , se encargó de publicar.



La pareja de Cristiano Ronaldo no tuvo piedad de Chile y utilizó su cuenta de Instagram para ironizar sobre su ausencia en el Mundial . Un famoso meme fue publicado en sus historias.

"Se necesita mesero con experiencia. De preferencia chileno, para que no se me distraiga con el Mundial ", se lee en una supuesta pizarra de un restaurante.



A pesar de que lo hizo a modo de broma, esto no ha sido del agrado de los seguidores de Chile de Georgina Rodríguez. Estos la han criticado por su falta de tino puesto que su ausencia en el Mundial los ha afectado.



Georgina Rodríguez será parte de la fiesta de Rusia 2018 . Acompañará a Cristiano Ronaldo , capitán de Portugal, durante su paso por el Mundial .