Pocos creen en un gol de Higuaín, aunque eso no significa que critiquen al delantero. El ‘Pipita’ ha fallado goles cantados que podrían haber significado el título para Argentina , pero en el camino, se le ha entendido y justificado la convocatoria de Jorge Sampaoli . Ya, está ahí y solo queda apoyarlo para que marque goles a doquier. Con el Mundial jugándose en fase de grupos, una promoción se ha convertido en viral en todo el país Albiceleste.



“Por cada gol del ‘Pipa’, te regalo tres empanadas”, dice una promoción en Bahía Blanca, en donde padre e hijo se les ocurrió animar a los comensales en pro del Mundial .



“Con uno de mis hijos lanzamos varias promociones, pero queríamos mostrar algo diferente. Él tiró la idea y lo pusimos fuera del negocio. Jamás pensamos que tendría semejante repercusión. Llegó a medios extranjeros”, se asombra el padre con la estrategia que tuvieron para generar un poco más de ventas. No obstante, agregó un tema importante.



“Es como un mensaje subliminal, muy metafórico, donde cada uno lo puede tomar como quiera. Sí, está claro que lo pusimos con la intención de que sea un marketing para el negocio. Está más apuntado para eso”, explicó el hombre de 45 años, casado y padre de cuatro hijos.



No solo eso, el dueño del negocio le mandó un mensaje a Sampaoli para el partido del jueves frente a Croacia . “Para mí es indistinto, si entra y hace gol para Argentina, que se saque la mufa. Repito, ojalá lo pueda ver bien”, agregó el dueño del local en el país Albiceleste.



La oferta que ataca a Higuaín en Bahía Blanca. (Foto: Agencias) La oferta que ataca a Higuaín en Bahía Blanca. (Foto: Agencias)