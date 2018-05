Un dolor que probablemente no te dejará dormir durante muchos días. Algunos se veían jugando algunos minutos en el Mundial de Rusia 2018 , otros quizás se veían como titulares. Las listas que han traído más ausencias, por el nivel de los futbolistas, ha sido la de Argentina y España . En medio de las decisiones de los entrenadores, habrá hinchas que no estén de acuerdo, así como futbolistas que expresan sus lágrimas en redes sociales.



Uno de ellos fue Marc Bartra , uno de las 23 grandes ausencias de ‘La Furia Roja’ en lista de 23 seleccionados de Julian Lopetegui. “Gracias a todos por tantos mensajes y muestras de cariño para un día difícil para mí. Mucha suerte, compañeros”, dice el mensaje en Twitter del ex jugador de Borussia Dortmund y ahora zaguero central del Real Betis.



Bartra fue elegido en el once ideal de La Liga al terminar la temporada, aunque eso no le bastó para viajar a Rusia con el resto de compañeros. Lopetegui se inclinó por Nacho, un habitual suplente del Real Madrid que ha entrado por Sergio Ramos o Raphael Varane.



Sensibilizado con él, el Betis arropó a Bartra a través de su cuenta oficial de Twitter. Bartra se mostró agradecido por ese apoyo y el de muchos compañeros y amigos. Ahora queda pensar en la próxima temporada.



Gracias a todos por tantos mensajes y muestras de cariño en un día difícil para mi. Mucha suerte compañeros pic.twitter.com/qwhc4GzuLI — Marc Bartra (@MarcBartra) 21 de mayo de 2018