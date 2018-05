Pelea hasta el último minuto. Erik Lamela le sacó provecho a la última fecha de la Premier League y, de la misma manera que Manuel Lanzini en West Ham vs Everton, marcó dos goles para que su equipo, el Tottenham, venciera 5-4 al Leicester en un partidazo.



A la espera de que Jorge Sampaoli dé a conocer la lista de 35 preseleccionados para ir al Mundial de Rusia 2018 (la daría en la mañana del lunes), el ex volante de River Plate jugó como para que el técnico no se olvide de él. De igual forma, parece que ‘Sampaoli’ no lo incluirá en una lista en donde sí estará Paulo Dybala, Mauro Icardi, entre otros.



En otras noticias, el Manchester City, campeón de la Premier League, finalizó la competición alcanzando los 100 puntos gracias a su triunfo 1-0 ante el Southampton (17º), este domingo en la 38ª y última jornada, en la que el Liverpool (4º) certificó su pase para la próxima Champions.



Un tanto del brasileño Gabriel Jesus en el tiempo de descuento (90+3) permitió al City entrar en la leyenda de los mejores equipos de la Premier League, al alcanzar los 100 puntos, último récord de una espectacular serie para el equipo dirigido por Pep Guardiola.



Jugadores y cuerpo técnico celebraron a lo grande el tanto. Ningún equipo había llegado al centenar de unidades en la máxima competición inglesa, incluso contando cuando se jugaba a 42 jornadas.



Así el segundo gol de Lamela con el Tottenham. (Video: YouTube)