Rusia 2018 está a poco de terminar. Este domingo se jugará la gran final entre Francia y Croacia en el Estadio Olímpico Luzhnikí de la ciudad de Moscú. Este sábado se jugó el tercer puesto entre Bélgica e Inglaterra y el periodista argentino Martín Liberman dio que hablar.

Resulta que el hombre de prensa criticó duramente el juego de los ingleses durante la Copa del Mundo. Incluso, sostuvo que no merecen haber alcanzado al cuarto puesto.

"Tengo mis dudas con el Mundial de Inglaterra. Perdió con Bélgica las dos veces y también con Croacia en los 90’ y no pudo ganarle a Colombia. Solo le ganó a Túnez y a Panamá. Creo que es un engaño el lugar preponderante que tiene su cuarto puesto. En realidad no le gano a nadie", dijo Liberman sobre el desempeño de los 'Three Lions' en Rusia 2018 .

Como se recuerda, los dirigidos por Gareth Southgate solo quedaron en el cuarto lugar al perder en San Petersburgo ante el combinado de Bélgica por 2-0 con goles de Thomas Meunier y Eden Hazard.