Rusia 2018: ¿fue penal la mano de 'Chicharito' Hernández en el área de México?

Minuto 27 del primer tiempo. México 0-1 Suecia. Javier 'Chicharrito' Hernández intenta salir con la pelota dominada desde su área, pero el balón toca su brazo. "Penal", gritan los suecos (y millones espectadores en el mundo). Néstor Pitana duda. Desde la sala de operaciones del VAR (Video Assistant Referee) le advierten de la situación, y el árbitro argentino camina hacia el monitor.



Mientras eso sucede, el mundo ve la repetición por la televisión. Un vistazo a las redes sociales da cuenta de una posición casi unánime: penal. No queda claro, sin embargo, si el balón tocó primero su abdomen ante de impactar en su brazo. 'Chicharito' niega con cabeza, como diciendo "no fue". Pitana le da la razón: no fue penal.



Suecia terminó ganando 3-0 a México. Sin embargo, ambos clasificaron a octavos de final de Rusia 2018: los suecos en el primer lugar y los mexicanos en el segundo. Eso le quitó peso a la polémica, pero no terminó con ella.



Qué dice la norma FIFA

Si la pelota tocó su brazo, ¿es necesariamente penal? ¿Pitana se equivocó? ¿Hizo respetar el reglamento? ¿Qué pasó? La FIFA establece las acciones por las cuales se puede cobrar un penal: dar (o intentar) patear a un rival; saltar, golpear, cargar, empujar, sujetar, escupir, morder o realizar una entrada contra un adversario.



El VAR ayuda a dilucidar claramente cada una de estas situaciones. Sin embargo, hay una más, que solo un psíquico podría cobrar sin dejar rastro de duda. Según el reglamento, es penal si un jugar toca en su área el balón deliberadamente. Deténgase en esa palabra: deliberadamente.

Qué dicen los árbitros

"Mano en el área el penal", dicen en radio, televisión y redes sociales muchos comentaristas en todo el mundo. Pero la norma no dice eso. Los árbitros debes evaluar si realmente el jugador quiso tocarla con la mano, si el brazo está en una posición poco natural, si intentó evitar que eso sucediera.



"La intención es subjetiva, porque no podemos saber qué piensa cada jugador. Nosotros sancionamos según la foto del momento, lo que ven nuestros ojos", le dijo a Depor un importante árbitro peruano, quien prefirió que no se revele su identidad por considerar poco ético opinar públicamente sobre un colega.



"Mi apreciación, y la de otros árbitros con los que tengo un grupo de Whatsapp, es que la mano del 'Chicharito' fue deliberada, porque su brazo va hacia la pelota. ¿Qué pudo considerar Pitana para no cobrarlo? Que la pelota chocó primer en su torso y luego en su brazo. Sin embargo, se ve claro que fue penal".



El VAR no ha acabado con la polémica en el fútbol, solo ha reducido en margen de error, un margen menos estrecho de lo que muchos imaginaban.