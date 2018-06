Sergio Romero cree que podía jugar ante Islandia, que su lesión no le iba a impedir estar en el debut de la Selección de Argentina en Rusia 2018 . Pero una cosa es lo que el piensa, y otro la realidad. Una lesión de rodilla, obligó al técnico Jorge Sampaoli a desafectarlo y convocar a Nahuel Guzmán. El arquero habló en exclusivo con el diario Olé sobre su salida y su recuperación.

- Olé : ¿Enojado o dolido con Smapaoli?

- Sergio Romero: Ninguna de las dos.

- Olé: ¿Caliente?

- Sergio Romero: Es más, ¿sabe con qué estoy caliente? Con los que dijeron que pidió llorando al técnico formar parte del grupo. Con ellos, sí. Yo no soy así. Cuando me preguntó de las cosas falsas, yo soy frontal: si tengo que decirte algo, lo hago en la cara. Si te lo tengo que decir bien y a vos te lo vas a tomar mal, lo hago así. Hablé de la misma manera con Jorge. Cuando me dijo que no iba a poder esperarme, cuando fui a hablar con los médicos, tuve que pedir que me destraben la rodillla. Al siguiente día Mascherano dijo que yo estaba normal. Búsquenlo, lo dijo Javier. Yo soy así. Cuando estoy caliente no reacciono bien.

- Olé: ¿Cuándo empezó la historia de la rodilla?

- Sergio Romero: Es una lesión viejísima. Empezó en 2004 cuando me operaron en Racing a los 17 años. Quedó un fragmento de cartílago suelto en la rodilla y se había alojado en la parte posterior de la rodilla. Me dejó jugar campeonatos en Holanda, Italia, Francia e Inglaterra, jugué dos mundiales. Pero el golpe que sentí ante España fue fuertísimo y desestabilizó la rodilla. Y cuando di un pase con Argentina con la cara interna sentí un crack. Pensé que había roto. Pero no, el fragmento se alojó adelante y el pedacito se metía en la articulación y me trababa la rodilla. Sí o sí había que ir a cirugía, porque se podía alojar en cualquier lado o volver a meterse en la articulación y no me iba a dejar caminar. La decisión estaba tomada. No necesitaba ni que los médicos me lo dijeran: se tomó la decisión correcta, que era decirle al médico lo que necesitaba hacerme en la rodilla.

- Olé: ¿ A partir de ahi?

- Sergio Romero: Hablé con Jorge, le dijimos los tiempos de recuperación que había. Un médico no puede decirle a una persona que se va a recuperar en cinco días. Había que esperar la evolución. Le comuniqué que la rodilla estaba sana, que había que retirar ese fragmento y que en diez días iba a estar disponible y que iba a poder atajar contra Islandia, porque soy 'cabezón' (terco). Yo iba a arrancar con mi rehabilitación, pero los tiempos eran otros. El cuerpo técnico de Argentina querían a un arquero que entrenara con ellos todos los días y me desafectaron a las cuatro horas de la primera charla.

- Olé: ¿Cuándo te operas?

- Sergio Romero: Si yo quedaba desafectado, la opción era tomarme mi tiempo, elegir al mejor doctor y trasladarme a a donde me dijeran, por que sé que la mejor opción. Serán unas vacaciones menos lindas, pero me voy a operar, a recuperar en mis tiempos y listo. Es lo que hice.

- Olé: ¿A quién podrías contra Islandia?

- Sergio Romero: "Yo me pongo a mí, pero no estoy. No sé en la cabeza de Jorge. Para mí los tres están en condiciones. Sé la clase de arquero que es Nahuel Guzmán. A Willy Caballero lo conozco un poco menos. A Franco Armani no lo conozco, sólo por lo que hizo en River y Atlético.