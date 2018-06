Lucas Torreira , futbolista de la selección uruguay de fútbol , aseguró este viernes en rueda de prensa que no conoce a Denis Cheryshev y declaró que hay que tener "mucho cuidado" con Rusia, su próximo rival ante el que se jugará el primer puesto del Grupo A del Mundial.



El jugador charrúa debutó ante Arabia Saudí en un Mundial y colaboró en la victoria de su equipo tras jugar a buen nivel el tiempo que estuvo sobre el campo. A pocos días de cerrar la fase de grupos, habló sobre el último partido que disputará antes de los octavos de final.



"No le conozco (A Cheryshev , autor de tres goles en el Mundial de Rusia). Hay que tener mucho cuidado. Es una selección muy fuerte. El público es muy caluroso y va a ser un lindo espectáculo. Ganar sería un buen resultado", dijo.



"Han hecho muchísimos goles. Queremos ver cuál es el fuerte de este equipo. Trataremos de hacer un fútbol más vertical buscando el ataque porque si lo encontramos podemos ser muy peligrosos", apuntó.



Asimismo, declaró que Uruguay tratará de ser más vertical ante Rusia y manifestó que todos los partidos son diferentes. Frente a su próximo rival, Uruguay, según comentó, estará más tranquila porque ya están clasificados.



También habló sobre la igualdad que hay en el Mundial entre todas las sensaciones: "Si te pones a pensar en los partidos, todos son difíciles. Todos los rivales son complicados. Si están aquí es porque hicieron una gran campaña. Nos encontramos equipos que manejaron bien la pelota. A medida que pasaron los partidos, tenemos que ganar. Estamos más tranquilos con dos victorias. Ahora con el partido de Rusia trataremos de ganar. No tenemos ansiedad ni preocupación por pasar al siguiente turno", explicó.



"Esto es un Campeonato del Mundo donde vienen las mejores selecciones. El fútbol está muy equilibrado y cualquier equipo sin mucho nombre te hace un partido complicado. No sólo a los sudamericanos, también a los europeos les está costando bastante. Es un campeonato parejo", concluyó. EFE