Rusia vs. Arabia Saudita: la fiesta, color y la previa del primer duelo del Mundial Rusia 2018

Rusia y Arabia Saudita se miden (10:00 a.m) EN VIVO EN DIRECTO y ONLINE TV por la primera fecha del Grupo A del Mundial Rusia 2018 desde el estadio Olímpico Luzhnikí de Moscú.

La Selección de Rusia , previo a este duelo ante su similar de Arabia Saudita , no viene bien. Y es que los dirigidos por Stanislav Cherchésov no han sumado buenos resultados. Por ejemplo, el pasado martes igualó 1-1 con Turquía y anteriormente cayó ante Austria, Francia y Brasil.



Tras el choque ante el elenco de Asia Occidental, el anfitrión del Mundial chocará ante Egipto en San Petersburgo, para luego cerrar su llave con los charrúas en Samara.



Por su parte, Arabia Saudita buscará - aunque parece imposible - mejorar su papel en el Mundial Alemania 2006. En dicho certamen no pasó la primera ronda al compartir grupo con España, Ucrania y Túnez.