Cada vez falta menos semanas para el inicio del Mundial Rusia 2018 y las distintas selecciones afinan detalles para su participación. Una de ellos es Argentina , que según apuntó el viernes último 'TyC Sports', no tiene en sus planes a Mauro Icardi , el capitán e indiscutible goleador del Inter de Milán.



Por decisión de Jorge Sampaoli , Icardi no estaría ni siquiera en la lista de la convocatoria previa de 35 jugadores. Al entrenador de la Albiceleste poco parece importarle el momento que vive el delantero en la Serie A. Muy distinta es la situación de Paulo Dybala.



El jugador de la Juventus sí estaría en la nómina previa al Mundial Rusia 2018, pero nada le asegura que su nombre esté en la lista final de 23. De hecho, Argentina estaría guardando un cupo para Lautaro Martínez, el goleador de moda en Racing y que fichará por el Inter.



Los integrantes de la lista de Sampaoli serán Sergio Romero, Franco Armani, Wilfredo Caballero, Nahuel Guzmán, Agustín Marchesín; Fabricio Bustos, Gabriel Mercado, Nicolás Tagliafico, Nicolás Otamendi, Ramiro Funes Mori, Marcos Rojo, Federico Fazio; Maximiliano Meza, Enzo Pérez, Pablo Pérez, Ever Banega, Giovani Lo Celso, Ángel Di María, Manuel Lanzini, Erik Lamela, Lucas Biglia, Diego Perotti, Eduardo Salvio, Marcos Acuña, Matías Kranevitter, Emiliano Rigoni, Leandro Paredes, Javier Mascherano; Cristian Pavón, Lautaro Martínez, Lionel Messi, Sergio Agüero, Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín.



Hay que recordar que la selección argentina de fútbol se encuentra encallada en el grupo D del Mundial Rusia 2018 junto a Islandia, Croacia y Nigeria. Se espera que la Albiceleste se clasifique primera del grupo y hasta podría enfrentar en octavos de final a Perú si este clasifica segundo.