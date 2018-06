Jefferson Farfán se mostró feliz y agradecido de renovar por dos nuevas temporadas por el Lokomotiv de Moscú. El delantero de la Selección Peruana dijo, en su cuenta de Instagram, que no se equivocó al elegir jugar por el club de la liga rusa.

"Llegue a Rusia en enero del 2017 después de varios meses de pasar momentos duros en mi carrera, de mucho esfuerzo y sacrificio pero con la Fe intacta en que era El Paso clave para mí y mi futuro", escribió la 'Foquita'.

"Una Copa de Rusia, una Liga de Rusia, muchos goles en mi equipo, y la vuelta a mi Selección Peruana, me demuestran que no me equivoqué y por ello estoy feliz de renovar con el Lokomotiv y tener la oportunidad de seguir dando lo mejor de mí en este Club que me dio esa oportunidad", añadió el delantero.

Jefferson Farfán agradeció la presencia del presidente del Lokomotiv de Moscú, Ilya Gerkus, quien viajó hasta Austria para ver al delantero y firmar su nuevo contrato que lo liga al club ruso hasta 2020.

"Quiero agradecer a mi presidente, Ilya Gerkus, que vino hasta Austria para verme, un gesto más que especial", escribió el delantero de la Selección Peruana en su cuenta de Instagram.

La publicación de Jefferson Farfán.

