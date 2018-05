Bebeto fue la inspiración de muchos delanteros de talla mundial. Fue un delantero completo y, sobre todo, campeón del mundo con Brasil. Él, con la autoridad del caso, se refirió a la sanción que tendrá que cumplir Paolo Guerrero , quien se perderá el Mundial Rusia 2018 .

“Es muy triste, porque está probado que no tomó cocaína y es un "ídolo en Brasil", dijo Bebeto, quien pasó por Flamengo, Vasco da Gama, Cruzeiro, entre otros clubes brasileños.

El TAS aumentó a catorce meses la sanción a Paolo Guerrero . El capitán de la Selección Peruana , que se encuentra en Lima, continúa con su lucha para volver a las canchas antes de lo pensado.

"Pienso que fue probado que no tomó cocaína. Si no es cocaína no se puede sancionar. Pienso que para la gente que le gusta el fútbol o para el jugador es difícil de asumir porque dejas de hacer lo que más te gusta", recalcó Bebeto, que participó en un acto publicitario en el centro de Madrid.

"Ahora que Perú después de tanto tiempo vuelve a jugar un Mundial estamos muy tristes porque es un gran jugador. Un ídolo en Brasil. Verlo fuera del Mundial, cuando hizo todo para estar ahí, es muy triste. Es una cosa ajena al fútbol porque fue comprobado que no usó cocaína", concluyó Bebeto.

Paolo Guerrero descartó contagio por vía sexual por estas razones. (Video: América TV)