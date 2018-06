No es una exageración. Francia tiene estudiado al mínimo detalle a la Selección Peruana , su rival de este jueves por el grupo C del Mundial de Rusia 2018 . Pero no solo hablamos del plantel. El diario francés L'Équipe hizo un análisis sobre Paolo Guerrero .

El medio galo tituló su informe con 'El retrato del peligro número uno del equipo de Francia'. Ahí se hace mención de las distintas etapas del 'Depredador'. En primer lugar su contratación en el Bayern Munich de Alemania en el 2002.

"Un jugador talentoso, con un curso sinuoso", indicó L'Équipe en el video especial y luego agregó que el nueve de la Selección Peruana, pese a su esfuerzo, no cumplió con las expectativas del cuadro bávaro y por eso tuvo que irse al Hamburgo.

El diario francés también destaca el paso de Paolo Guerrero al fútbol brasileño, en el cual fue campeón del Mundial de clubes con el Corinthians. En ese mismo sentido, el medio resaltó su llegada al Flamengo, en donde es querido por los hinchas.

L'Équipe recuerda el momento difícil que le tocó vivir al delantero con el castigo que le impuso la Comisión de Justicia de la FIFA y después el TAS por una resultado adverso en una prueba de dopaje.

El periódico, por último, afirmó que los momentos más claros de Paolo Guerrero son con la Selección Peruana.

