Paolo Guerrero: la polémica entre Coki Gonzales y el abogado del delantero [VIDEO]

Luego de que Paolo Guerrero se reuniera con los líderes de opinión del país para hablar sobre su caso, Coki Gonzales aprovechó la presencia del abogado del delantero, Julio García, para aclarar el tema de la amnistía hacia el futbolista.

“¿Por qué seguir mintiendo con la amnistía? Si eso no se va a dar. La figura legal no existe. El fallo lo ha dado el TAS, no la FIFA. No le compete a la FIFA dar una amnistía, cuando el mismo Paolo Guerrero recurrió al TAS. WADA no va a estar de acuerdo”, dijo el reconocido periodista en Latina.

En las últimas horas se habló de que FIFA podría ampararse en la figura de la amnistía para que Paolo Guerrero vuelva a las canchas antes de lo previsto. Se trata de una decisión de carácter político y no contemplada en el reglamento.

“Hay un tema no regulado. El entorno de Paolo es seguir por la vía legal. La amnistía está, pero Paolo no lo impulsa. FIFPRO ha hablado de algunos temas”, explicó la defensa de Paolo Guerrero .

Por otro lado, Paolo Guerrero continuará en Lima para seguir resolviendo sus temas legales, mientras que la Selección Peruana entrena en la Videna con miras al Mundial Rusia 2018.

Paolo Guerrero descartó contagio por vía sexual por estas razones. (Video: América TV)