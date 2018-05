Paolo Guerrero: ¿Por qué la Selección Peruana no cambió de hotel? Ricardo Gareca responde

La Selección Peruana sigue concentrada en el Swissotel y la crítica se dejó sentir. Paolo Guerrero culpa al Hotel de la contaminación que lo llevó a recibir 14 meses de sanción. Los hinchas se preguntaron por qué la bicolor no cambió de lugar y el técnico Ricardo Gareca se encargó de responder.

"Hay una logística y se trabajó para logar una comodidad dentro de ese hotel. El gerente deportivo, el preparador, etc. Mucha gente trabajó para instalarnos. No se trata de hacer un cambio de un día para otro. No se puede ir de un lado y trasladarse a otro", dijo el DT en Conferencia de Prensa.

Tiene que ver mucho con el profesionalismo, todo se analiza. Todo lleva su tiempo. Estamos en el más alto nivel. Encima vamos hacia la máxima competencia mundial, la máxima exigencia", añadió el entrenador de la bicolor.

A su arribo a Lima, Paolo Guerrero afirmó que si el TAS lo declaraba inocente él iba a pedir a Ricardo Gareca no concentrar en ese hotel.

“El hotel fue un factor importante para perjudicarme. Que eso quede claro. Yo le iba a pedir al profesor Gareca para concentrar en la Videna. Yo no pensaba volver al hotel. Ahí me perjudicaron. Con qué garantías iba a volver”, afirmó el delantero.

