Paolo Guerrero sobre Cueva: "Es un jugador fundamental en la selección y tenía que recuperarse"

Pese a que había trascendido que Paolo Guerrero no iba arrancar ante Dinamarca, muchos hinchas -también periodistas extranjeros- se sorprendieron no verlo en el once titular de la Selección Peruana . El 'Depredador' se refirió a su suplencia y, también, de Christian Cueva.



"Hay que respetar las decisiones del profesor y estaré cuando me requiera", dijo Paolo Guerrero en zona mixta.

El capitán de la bicolor del equipo que se mostró comprensivo con su compañero Christian Cueva, que falló un penal clave para Perú.



"Le puede pasar a cualquiera. Fui a hablar con él porque es un jugador fundamental dentro del equipo y tenía que recuperarse", dijo Guerrero, que considera la derrota encajada contra Dinamarca como injusta.

Se quedó con un sinsabor en la boca porque Perú se merecía más en su regreso a un Mundial después de 36 años. "No fue justo, Por eso la frustración de todo el mundo. Merecíamos ganar. Pero así es el fútbol cuando no marcas y te marcan pasa esto", recordó el capitán, que elogió el trabajo del meta danés Kasper Schmeichel. "Es un gran portero sacó muchas pelotas".

Paolo Guerrero , sin embargo, recordó que el equipo tiene que ser más claro de cara al gol. "Tenemos que ser más claros. Tenemos que finalizar la jugada. Tuvimos ocasiones de gol que pudieron entrar y no entraron y hay que trabajar más en eso", dijo.



"Esto no ha hecho más que empezar y aún estamos vivos para la clasificación", concluyó.



Redacción Depor/ EFE