La Selección Peruana llegó a Moscú para disputar Rusia 2018 y Depor.com ya está acreditado para seguir a la blanquirroja a todas partes durante su aventura en tierras europeas. Ahora, te presentaremos el Estadio Luzhniki.

"Debemos mejorar de cara al partido con Perú", dijo el DT de Dinamarca

¿Qué tiene de especial el Estadio Luzhniki de Moscú? es en este escenario donde Rusia 2018 romperá fuegos: la anfitriona recibirá a Arabia Saudita en el partido inaugural. Pero, no es el único partido que albergará.

También se jugará el Alemania vs. México (17 de junio), el Portugal vs. Marruecos (20 de junio) y el Dinamarca vs. Francia (26 de junio). La única forma que la Selección Peruana juegue en este estadio es que pase a octavos como segundo del Grupo C y acceda hasta las semifinales.

Para llegar al estadio, que está a 5 kilómetros del aeropuerto internacional de Moscú, puedes tomar la Línea 1 del Metro de Rusia . En este escenario, que tiene capacidad para 81 mil 500 espectadores, también se disputará la final del Mundial.

No te pierdas la mejor información con los enviados especiales de Depor.com a Rusia 2018. Los mejores consejos para conocer más al país anfitrión y los 'tips' para que tu viaje sea más placentero, los puedes encontrar en el video de la nota.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR