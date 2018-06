La Selección Peruana parecía local ante Dinamarca y Francia. Los dos estadios lucían llenos de hinchas vestidos de blanco rojo. Claro que había seguidores del equipo rival, pero eran minoría. Ante Australia , sin embargo, se esperaba una situación distinta: en las calles de Sochi era común encontrarse con fans australianos.

Para sorpresa de muchos, el Estadio Olímpico Fisht, donde la Perú ganó 2-0 a la australiana, volvió a parecer la casa bicolor. Y esto lo notamos no solo los seguidores del equipo de Ricardo Gareca , sino los mismos 'Socceeroos'.

► Las estadísticas del último partido de Perú en Rusia 2018.

Un usuario de Twitter que viajó a Rusia para seguir a la Selección Peruana , publicó en su red social una conversación entre un fanático australiano y sus amigos, en un grupo de Whatsapp .

Inicialmente, el extranjero envió un video de la barra blanquirroja. Luego describió lo que pensaba. "Esa es la pasión que nosotros no tenemos. 95% de Perú en el estadio vs. 5% de nosotros", escribió el muchacho. "La diferencia es que no tenemos nadie que anote", respondió uno de sus amigos.

La Selección Peruana ganó 2-0 a Australia , pero igual ambas quedaron fuera de Rusia 2018. Francia y Dinamarca clasificaron a octavos y enfrentarán a Argentina y Croacia, respectivamente.

