Despejó las dudas. Alberto Rodríguez no ha tenido minutos de juego en Junior de Barranquilla, pero a pesar de ello, reconoce que llega en óptimas condiciones para lo que será el debut de la Selección Peruana en Rusia 2018 .

"Es cierto que no he jugado mucho en Colombia pero me siento en buen estado físico para el partido de mañana", señaló el defensa de la bicolor en la conferencia de prensa realizada luego de los entrenamientos de la blanquirroja.

Ricardo Gareca desde Saransk: "Me tomo hasta el último momento para definir el once"

Rodríguez también se dio un tiempo para hablar sobre la posibilidad que tiene de jugar un torneo como este. "Sé que es la última oportunidad que tendré para jugar un Mundial, así que trato de disfrutarlo al máximo", agregó.

Además, el defensa del equipo nacional aprovechó la conferencia para agradecer a los capitanes de sus rivales por haber apoyado a la causa de Paolo Guerrero.

Gareca y Rodríguez agradecieron el apoyo de los capitanes rivales en el caso de Guerrero. (Foto: Daniel Apuy) Gareca y Rodríguez agradecieron el apoyo de los capitanes rivales en el caso de Guerrero. (Foto: Daniel Apuy)

La Selección Peruana debutará en Rusia 2018 este sábado a las 10:00 a.m. (hora peruana), ante Dinamarca, y Ricardo Gareca aguardará hasta el último para poder confirmar la oncena que disputará un Mundial después de 36 años de ausencia.

TE PUEDE INTERESAR

Perú vs. Dinamarca: los detalles del último banderazo antes del gran debut de la bicolor en Saransk

Los detalles del último banderazo antes del gran debut de la bicolor en Saransk (Video: Mauricio Motta)

LEE TAMBIÉN