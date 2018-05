Ricardo Gareca se mostró feliz tras el triunfo de la Selección Peruana sobre Escocia en el partido de despedida, siempre cauto con los pies en la tierra pero ilusionado con lo que se viene. Sigue en vivo la conferencia del 'Tigre'.

Una de las cosas que rescató el 'Tigre' del Perú vs. Escocia es que "pese a la movilidad, debemos seguir trabajando para encontrar variantes ante estos planteamientos defensivo. Pero en general el equipo terminó justificando el triunfo. Tenemos que mejorar bastante de aquí al Mundial".

Perú venció 2-0 a Escocia y quedó lista para el viaje a Europa previo al Mundial Rusia 2018

Y a pesar de que ya avisó de que uno de los 24 convocados se quedará en Lima, el entrenador de la Selección Peruana no dio prenda. "Lo resolveremos en estas horas" , señaló el 'Tigre' quien destacó las muestras de cariño de sus compañeros para con Paolo Guerrero. "El apoyo que recibe Paolo es una muestra permanente de este plantel. Detalles que tienen que ver con la gran unión y sentido de compañerismo. Él es un referente muy importante".

Al 'Tigre' quisieron ponerlo contra las cuerdas al preguntarle si la Selección Peruana está lista para enfrentar a Francia, a lo que respondió: "Perú está listo para jugar con todas las selecciones. No solo con Francia sino con la selección que le toque. Tenemos el gran compromiso de jugar el Mundial. Pero tenemos Arabia y Suecia y nos nos gusta saltarnos, sino ir paso a paso"

"Alberto (Rodríguez) es de esos caso que no juega mucho en sus equipos pero sabemos lo que representa para la Selección, pero cuando se junatn logran una gran armonía y una comunicación importante. Indepenientemente de cómo vengan, el rendimiento de ellos es muy predispuesto con al Selección. Lo que suceda en sus equipos no voy a opinar. Pero son jugadores de mucha jerarqupia que saben lo que es ponerse la camiseta de la Selección. Es un agregado que consideramos. Sabemos lo que puede rendir y eso nos da tranquilidad" , agregó.

Para Ricardo Gareca, "más allá de las ausencias importantes, la Selección está capacitada para resolver ese inconveniente que se presenta. Creemos tener las variantes para mantener determinado protagonismo, determinada iniciativa o determinada manera de jugar".

"El comando técnico no tiene injerencia en el número que eligen los jugadores o que no se use determinado número . Eso es un tema grupal"

"Cualquiera puede jugar. Le tocó a Cáceda, hoy a José (Carvallo). Gallese está con nosotros desde siempre, Cáceda se incorporó más adelante y José es el último arquero. Estamos conformes con todos y queremos verlos, también".

"Jefferson ha trabajado mucho y está muy metido con representar al país y a la Selección de la mejor manera. El gran sacrificio que están haciendo es muy bueno. Estamos muy conformes".

"No he visto el último partido de Francia. Sí la tenemos analizada pero el último partido no lo vimos y será motivo de análisis en los próximos días"

"El juego aéreo no es el fuerte de Jefferson Farfán, pero es bueno. No nos resentimos con él. Vamos a poder solucionar ese tema tanto en parte ofensiva como poder neutralizar los problemas defensivos que tengamos contra selecciones que ese sea su fuerte":

"Preferimos viajar los 23 y estar a la espera de alguna eventualidad en el caso de Paolo. Y si no se produce nos mantenemos los 23 y si se da tenemos que tomar otra decisión".