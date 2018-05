Perú vs. Escocia: ¿quién usará la '9' en el amistoso de despedida?

Este martes, la Selección Peruana se despedirá de sus hinchas en un amistoso ante Escocia en el Estadio Nacional. Un partido muy emotivo para el hincha por ser el último de la bicolor en Lima antes del Mundial Rusia 2018 y también porque podría develar quién usará la camiseta número '9' de Paolo Guerrero .

Hay mucha incertidumbre por la presencia de Paolo Guerrero en el Mundial Rusia 2018 y el hincha se resigna a no ver al capitán de la Selección Peruana.Sin embargo, este martes se viene el primer amistoso premundialista y ahí se podría ver quién usará la camiseta número '9' que le pertence al 'Depredador'.

Perú vs. Escocia: la despedida de la bicolor en el Estadio Nacional

No hay ninguna voz que afirme si es que van a usar la camiseta número '9' en el Perú vs. Escocia de este martes. Sin embargo,es muy posible que no e use este número debido a que se trata de un amistoso internacional pero que no tiene que cumplir con la numeración tipo FIFA con los números correlativos desde el 1 al 23, como será en el Mundial Rusia 2018.

Este caso ya sucedió en los amistoso de marzo cuando la Selección Peruana enfrentó a Croacia e Islandia en Estados Unidos cuando no se usó dicho número y la numeración llegó hasta el 26.

Pero cabe recordar que tras la sanción a Paolo Guerrero, un jugador de la Selección Peruana sí llevó la camiseta número '9': fue en los choques ante Nueva Zelanda por el repechaje y lo llevó Yordy Reyna, quien no ingresó en los partidos, pero figuró con ese dorsal en la plantilla oficial.

