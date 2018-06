La imagen que dejó la Selección Peruana ante Dinamarca en Rusia 2018 , preocupó a más de uno en Francia . El periodista Bernard Lions, del prestigioso medio L'Equipe , contó a Depor todo lo que están viviendo en el 'Gallito': los dejó preocupados que la bicolor pierda, pues saben que la blanquirroja buscará recuperarse.

"Qué lástima que Perú no lo logró ante Dinamarca . Fue una gran sorpresa, porque Perú jugó un gran partido. Después del penal, no fue lo mismo. Ahora tiene que ganar o empatar contra Francia y nosotros no sabemos jugar muy bien contra equipos sudamericanos", le dijo Lions a nuestro director y enviado especial, Daniel Titinger.

Además, considera que la Selección Peruana tiene una ligera ventaja. "Para mí Australia es un equipo de segundo orden que no genera lo mismo que Dinamarca o Perú . Nuestro problema es que no tenemos un equipo, una táctica, a diferencia de ustedes", agregó Bernard, que le preocupan nuestros atacantes.

"Sabemos que Guerrero , como Farfán , son jugadores importantes para Perú . Guerrero puede cambiar la historia de un partido. Con un poco más de suerte, pudo ganar Perú. Tenemos que cuidarnos de ambos", añadió el periodista francés, que quedó encantado con los fanáticos de la blanquirroja.

"La hinchada peruana es increíble. Estaba muy triste tras el partido con Dinamarca . Pienso que contra Perú habrá un promedio de 5700 aficionados de Francia . Jugarán como si estuvieran en el Estadio Nacional de Lima. Espero que puedan pasar a octavos, junto a Francia", finalizó el colega de L'Equipe.

